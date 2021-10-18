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За восемь месяцев кампании вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано ни одной смерти, которая была бы связана с поствакцинальными осложнениями. Об этом на брифинге от Минздрава заявил профессор Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца, пишет liga.net.

«На прошлой неделе мы видели по несколько сотен смертельных случаев от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного связанного с ней летального случая не было зарегистрировано», – сказал он на брифинге «Вакцинация против COVID-19 и карантин в Украине».

По данным президента Ассоциации анестезиологов Украины, всего с 24 февраля (начало антикоронавирусной вакцинации в Украине) зафиксировано 113 случаев серьезных осложнений после вакцинации.

Профессор отметил, что, к примеру, риск венозного тромбоэмболизма после вакцинации «в сотни раз меньше», чем риск такого осложнения при COVID-19.

Например, у ковидных пациентов в реанимациях даже при условии адекватной профилактики и лечения частота тромбоэмболии легочной артерии составляет 27-32%.

Как выразился Дубров, риск получить серьезное осложнение после инъекции «меньше, чем риск авиакатастрофы или попадания под машину».

Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9500 заболевших коронавирусом. На сегодня в красной зоне карантина – пять областей.
ForUm

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