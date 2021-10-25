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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил законопроект «О местном референдуме» на рассмотрение в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

«Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту «О местном референдуме». Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне», - написал он в Facebook.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №5512 о местном референдуме 19 мая, после чего было организовано его публичное обсуждение. В числе авторов законопроекта выступил Стефанчук, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко и заместитель Евгения Кравчук.

13 октября Стефанчук спрогнозировал, что законопроект о местном референдуме может быть вынесен на рассмотрение в первом чтении в парламенте до Нового года.
ForUm

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