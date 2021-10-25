На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти сотрудника Управления патрульной полиции.

По данным пресс-служба облглавка, 24 октября, около 12:30, в территориальное подразделение полиции г. Алешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины.

Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший – 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области.

На место срочно выехали руководство областного главка полиции, Управление патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности. В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского. Также о происшествии сообщено Государственное бюро расследований.