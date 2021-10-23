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По состоянию на утро 23 октября в мире зафиксировали 243 779 524 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Отмечается, что зарегистрировано 4 954 000 смертей, а выздоровели 220 889 083 человека.

С начала новых суток зафиксировано 54 395 новых случаев, умерли 975 человек.

Наиболее случаев COVID-19 фиксируют в США (46 264 596). На втором месте Индия (34 159 562), на третьем - Бразилия (21 711 843).

Напомним, за последние сутки привились от COVID-19 рекордное количество украинцев.
ForUm

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