По состоянию на утро 23 октября в мире зафиксировали 243 779 524 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Отмечается, что зарегистрировано 4 954 000 смертей, а выздоровели 220 889 083 человека.
С начала новых суток зафиксировано 54 395 новых случаев, умерли 975 человек.
Наиболее случаев COVID-19 фиксируют в США (46 264 596). На втором месте Индия (34 159 562), на третьем - Бразилия (21 711 843).
Напомним, за последние сутки привились от COVID-19 рекордное количество украинцев.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время