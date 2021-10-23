также в разделеОбщество
Школьные каникулы в Запорожье продлили до 31 октября
Госспецсвязи полностью реформируют в ближайшие четыре года 6
СБУ обезвредила банду, которой руководили из-за рубежа «воры в законе» 12
Сумская область перешла в «красную» зону карантина 8
В СНБО планируют обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи 9
На Донбассе за сутки ранены двое военных 10
В Украине снова более 23 тысяч случаев коронавирусной болезни за сутки 23
22 октября. Картина дня 14
СБУ разоблачила «теневую» схему денежных переводов в Крым 13
Мальта запретила въезд туристам из Украины 12
СБУ разоблачила сотрудников ГБР, которые «крышевали» застройщиков 17
ГБР: Контрабандисты из списка СНБО возобновили деятельность 17
Нардепы просят Зеленского ввести санкции против «Рошена» 74
Опрос: Третьякова должна покинуть пост главы комитета по вопросам соцполитики из-за циничного отношения к смерти Полякова, а Мецгер ощутил вседозволенность из-за родства с президентом 23
Еще на трех вокзалах в Украине открываются центры вакцинации 16
Ляшко: Украина сможет отменить карантин при 70% вакцинации населения 30
МОН рекомендует перевести студентов на дистанционку 17
За первые сутки действия новых правил проезда в поезда не пустили 175 пассажиров 12

За сутки 22 октября в Украине 289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Это рекордное количество с начала прививок.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрав.

По данным Минздрава, за последние сутки одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы - 86 203 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги