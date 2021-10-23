Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в колонии посетила его возлюбленная, депутат ВР Елизавета Ясько.
По словам Ясько, ее цель — убедить Саакашвили в том, что стране он нужен здоровым, сообщает Грузия Online.
Она рассказала, что жизнь Саакашвили находится в опасности.
«Он готов идти до конца даже ценой своей жизни. Мне очень больно видеть все это. Такие люди не созданы для тюрьмы. Главное для нас — сделать все, чтобы он был здоров. Моя цель — убедить его, что стране он нужен здоровым. Его жизнь в опасности, он нам очень нужен как украинский политик», — сказала украинский депутат.
Ясько также отметила, что состояние Саакашвили «ухудшается с каждым днем».
«Мне очень страшно и я не знаю, что будет на следующей встрече», — добавила она.
Напомним, Саакашвили записал видео о своем «похищении» в контейнере с продуктами.
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