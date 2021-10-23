также в разделеПолитика
Киквидзе: Зеленский безуспешно пытается «замять» свой офшорный скандал новыми репрессиями против Медведчука 17
Ляшко тайно посетил одну из больниц Львова 27
Саакашвили сделали переливание крови 18
Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с новым министром обороны 30
Корниенко: Давайте не манипулировать, что партия «ЕС» опережает «Слугу народа» 19
Саакашвили записал видео о своем «похищении» в контейнере с продуктами 34
СНБО соберется на заседание сегодня вечером 20
Путин: Медведчука пытаются привлечь к ответственности в Украине за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране 16
Рабинович: У нынешней власти без Медведчука ничего не получается. Нет мира, нищета, рост цен на газ 13
Нардеп от «Слуги народа»: Те госчиновники, которые обвиняют Медведчука в госизмене, должны понести наказание 27
Путин: Военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет 43
Кулеба: Украина ждет от ЕС перспективу членства 12
Многочисленные зарубежные СМИ рассказали о незаконном преследовании Медведчука в Украине, что повлекло за собой обострение отношений между Киевом и Москвой 24
«ОПЗЖ» опровергла информацию об исключении Кивы из партии 484
Фабрикация дел против Медведчука играет против Зеленского. Рейтинги президента неумолимо падают 25
ЦПК: Кандидаты в судьи КС во время конкурса не смогли ответить на элементарные вопросы 18
СМИ сообщили об исключении Кивы из партии «ОПЗЖ» 53
Рейтинг партий: «Евросолидарность» впервые обогнала «Слугу народа» 54

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в колонии посетила его возлюбленная, депутат ВР Елизавета Ясько.

По словам Ясько, ее цель — убедить Саакашвили в том, что стране он нужен здоровым, сообщает Грузия Online.

Она рассказала, что жизнь Саакашвили находится в опасности.

«Он готов идти до конца даже ценой своей жизни. Мне очень больно видеть все это. Такие люди не созданы для тюрьмы. Главное для нас — сделать все, чтобы он был здоров. Моя цель — убедить его, что стране он нужен здоровым. Его жизнь в опасности, он нам очень нужен как украинский политик», — сказала украинский депутат.

Ясько также отметила, что состояние Саакашвили «ухудшается с каждым днем».

«Мне очень страшно и я не знаю, что будет на следующей встрече», — добавила она.

Напомним, Саакашвили записал видео о своем «похищении» в контейнере с продуктами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги