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Телекомпания «Имеди» вечером в четверг показала видеозапись, сделанную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили 28 сентября в контейнере с молочными продуктами на судне «Вильнюс», в котором он прибыл из Украины в порт Поти.

Саакашвили, записывая себя на телефон, заявляет, что его похитили при помощи спецслужб неизвестной страны. «Это похищение. Я не знаю, спецслужбы какой страны способствуют этому похищению. Я не знаю, куда меня везут, но видео осталось со мной, видимо, пропустили», - сказал Саакашвили.

В комментарии «Имеди» высказывается предположение, что Саакашвили не до конца доверял своему «проводнику», водителю трейлера Элгудже Цомая и записал видео о придуманном похищении, если попытка попасть в Грузию пойдет не по его сценарию. Между тем Цомая и еще трое граждан Грузии, помогавшие Саакашвили в незаконном переходе границы, задержаны.

«Имеди» показала и видеокадры, как неизвестный человек выходит из прицепа и садится в кабину трейлера.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
ForUm

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