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Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждает, что экс-президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планируют государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти, пишут Новости-Грузия.

«Действия, направленные на насильственное свержение правительства, планируются осужденным Михаилом Саакашвили. Через лиц, входящих в пенитенциарное учреждение для встречи с ним, он дает указания лидерам различных оппозиционных партий», — сказал сегодня на брифинге заместитель начальника Контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.

По данным спецслужб, сторонники Саакашвили планируют блокировать здания государственных учреждений: парламента, администраций правительства и президента Грузии, министерства юстиции, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к пенитенциарному учреждению.

«Для обеспечения максимального обострения ситуации и организации различных провокационных акций планируется привлечение бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы митинга активно рассматривают возможность привлечения отдельных сотрудников силовых структур и ликвидации одного из лидеров оппозиции», — заявил Мгеладзе.

По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» 6 ноября в 17:00 анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным – до тех пор, пока власти не согласятся перевести политика в многопрофильную частную клинику.

«Служба государственной безопасности, основываясь на законе и в соответствии с законом, примет меры по превенции и пресечению преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности перед законом», — предупредили в СГБ.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. После смены власти на родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.

Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. Он отказывается от приема пищи уже 37-й день.

Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
ForUm

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