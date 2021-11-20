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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил в субботу, 20 ноября, голодовку, которую объявил в начале октября. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори.

Как пишет Новое время, об этом сообщает AFP со ссылкой на личного врача политика Николоза Кипшидзе.

Он сообщил агентству, что «[бывший] президент Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори».

«Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии», — цитирует Кипшидзе DW.

То, что политик прекратил голодовку, подтвердил и его адвокат Ника Гвармия, сообщает Jam News.

В ночь на 20 ноября Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори после ухудшения самочувствия. Накануне грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что у третьего президента Грузии начались судороги на фоне энцефалопатии Вернике , что может привести к смерти. 18 ноября состояние Саакашвили резко ухудшилось. После встречи с адвокатом он потерял сознание и его вынесли из комнаты свиданий.

Врачи, осмотревшие политика, заявили, что он находится в критическом состоянии.

Михеил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию в конце сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером в тот же день Саакашвили был задержан в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение для исполнения решений суда. Также против него было открыто новое дело за незаконное пересечение границы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября стало известно, что Михеила Саакашвили вывезли из пенитенциарного учреждения в неизвестном направлении. Позже пенитенциарная служба Грузии подтвердила, что политика направили в больницу Глданской тюрьмы в Тбилиси, от перевода в которую он категорически отказывался.

Украина заявляет, что будет добиваться возвращения политика, но официальный Тбилиси такую возможность исключает.
ForUm

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