Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что он инкогнито ездил в одну из львовских больниц.

Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«Поверьте, я в реанимации бываю довольно часто. И недавно во Львове я также зашел в реанимацию. Можно критиковать врачей, которые там не справляются, СМИ, которые хотели раздуть скандал. Я приехал во Львов инкогнито», — сказал он.

По словам министра, он в очереди пообщался с людьми, которые ждали, чтобы передать больным родственникам продукты.

«Я у них спросил: а кто из вас вакцинирован? А кто лежит там вакцинирован? И при том, что я не говорил, что я — министр. После этого я побыл в аптеке, а затем через черный вход прошел в реанимацию. Ну, администрация завела в реанимацию», — сказал он.

Ляшко заявил, что у медиков «опускаются руки».

«У них опускаются руки от критики. И когда мы выходим — мы должны поддержать их. Я общался с ними: большая смертность, смерть в первые сутки — когда привозят тяжелых больных. Когда медики берут тяжелого больного, не вакцинированного больного, и пытаются ему спасти жизнь», — сказал глава ведомства.