также в разделеПроисшествия
Аваков заболел COVID-19 10
Алек Болдуин застрелил украинку на съемках 51
Из-за урагана в Польше погиб украинец 13
Нардеп Устинова получила травму в Раде 44
В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан 22
В Украине – за сутки 23785 новых случаев COVID-19, 614 человек умерли 40
Боевики увеличили число обстрелов на Донбассе, ранен военный 16
10 человек разоблачили в подделке ПЦР-тестов 17
Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога 38
Мужчина, которому не разрешили проститься с матерью, устроил погром в больнице 29
Боевики ранили украинского военного на Донбассе 11
В Украине – почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 26
В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца 16
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток 19
В Украине – более 15 тысяч новых случаев COVID-19, 538 человек умерли 17
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым 73
В ДТП под Житомиром погибли боевой медик и женщина 25
В Украине за выходной обнаружили 9524 случая COVID-19 18

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу, передает Украинская правда.

«К большому сожалению, то, что я сейчас вам буду говорить, будет неприятным, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации», - заявил он.

По словам Данилова, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию.

Он подчеркнул, что если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, «у нас будет очень-очень большая проблема».

Напомним, за сутки 21 октября в Украине зафиксировали 614 смертей от коронавирусной болезни. Это рекорд за все время эпидемии в стране.

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 63 003 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги