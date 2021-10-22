Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу, передает Украинская правда.

«К большому сожалению, то, что я сейчас вам буду говорить, будет неприятным, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации», - заявил он.

По словам Данилова, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию.

Он подчеркнул, что если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, «у нас будет очень-очень большая проблема».

Напомним, за сутки 21 октября в Украине зафиксировали 614 смертей от коронавирусной болезни. Это рекорд за все время эпидемии в стране.

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 63 003 человека.