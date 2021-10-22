За сутки 21 октября в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5141 человек;
- летальных случаев - 614;
- выздоровели - 8530 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2725385 человек;
- выздоровели - 2361365 человек;
- летальных случаев - 63 003;
- проведено ПЦР-тестов - 13854545.
С начала прививочной кампании привито 8557659 человек, из них получили одну дозу - 8557657 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6829174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15386831 прививки.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
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