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За сутки 21 октября в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 5141 человек;
  • летальных случаев - 614;
  • выздоровели - 8530 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2725385 человек;
  • выздоровели - 2361365 человек;
  • летальных случаев - 63 003;
  • проведено ПЦР-тестов - 13854545.

С начала прививочной кампании привито 8557659 человек, из них получили одну дозу - 8557657 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6829174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15386831 прививки.

 

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
ForUm

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