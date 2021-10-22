В начале 2022 года в Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном коммунальном транспорте для его стабильной работы. Сумма выше 8 гривен, но меньше 20. Сейчас стоимость проезда высчитывают.

Об этом Громадському радіо рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должны заняться экономисты, чтобы понять, насколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте. Я не избегаю сумм, но они должны быть вычтены. Себестоимость пассажира в метро, ​​электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривен, в городской электричке – более 71 гривни. Сейчас если сложить все вместе: и возможности бюджета и возможности местам платить за перевозку, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа», - сказал он.

Он добавил, что последнее повышение стоимости проезда в Киеве было в июле 2018 года.

«Электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, ​​в начале года электроэнергия стоила 1,9 гривни, а сейчас - 3 гривни 60 копеек. Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 гривен, но будем искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса», - говорит первый заместитель председателя КГГА.

Ранее он сообщил, что столица должна готовиться к повышению стоимости проезда в транспорте ради его стабильной работы. Тариф повысят, в частности, из-за увеличения тарифов на энергоносители. По его словам, еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте – во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

«Мы как можно дольше отстрочили момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян», - сказал накануне Поворозник.

Он отдельно отметил, что при этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.