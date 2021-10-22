В четверг, 21 октября 2021, Соломенская окружная прокуратура города Киева совместно с отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователями Соломенского управления полиции провели обыски в пределах уголовного производства по факту поставки по завышенной стоимости форменной одежды на КП исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) «Муниципальная охрана» (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, между КП «Муниципальная охрана» и частным предприятием в период 2019-2020 гг. заключен договор о поставке форменной одежды и аксессуаров.

Однако по результатам проведенной комплексной товароведческой и экономической экспертизы установлено завышение стоимости поставленной одежды на сумму более 4,7 млн гривен. В частности, по отдельным договорам, которые были согласованы должностными лицами коммунального предприятия, сумма завышения составляет более 100 процентов.

По результатам следственных действий и полученных во время досудебного расследования доказательств 21.10.2021 двум бывшим руководителям КП исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Муниципальная охрана» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. Ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, сообщается о подозрении по ч. Ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины директору подрядной организации, поставлявшей форменную одежду.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.