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Бывшему руководителю КП «Муниципальная охрана» сообщили о подозрении по факту присвоения бюджетных средств, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что коммунальным предприятием «Муниципальная охрана» была проведена процедура закупки услуг по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей.

Однако подозреваемый, который занимал должность директора КП «Муниципальная охрана», с целью завладения бюджетными средствами подписал и утвердил акты сдачи- приемки оказанных услуг, точно зная о том, что обучение и повышение квалификации охранников, фактически не происходило, то есть условия договора со стороны исполнителя не выполнены.

В результате от заказчика в лице КП «Муниципальная охрана» на счет частного общества перечислено более 580 тыс. гривен за непредоставленные услуги, что подтверждается заключением экспертизы.

Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой в настоящее время должности заместителя директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления. Разоблачение преступления осуществлялось оперативного сопровождения ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.    
ForUm

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