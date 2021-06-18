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Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева.

Как сообщил пресс-центр ведомства, к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная стража».

Тренировка по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС.

В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято:

  • гранатомет РПГ-22
  • 400 г тротила,
  • 2 корпуса гранат РГД-5,
  • полуавтоматический пистолет «KRISS» производства США калибра 9*21 мм,
  • почти сотню патронов различного калибра,
  • значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам производства.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским управлением полиции в Киеве.
ForUm

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