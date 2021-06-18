Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева.

Как сообщил пресс-центр ведомства, к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная стража».

Тренировка по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС.

В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято:

гранатомет РПГ-22

400 г тротила,

2 корпуса гранат РГД-5,

полуавтоматический пистолет «KRISS» производства США калибра 9*21 мм,

почти сотню патронов различного калибра,

значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам производства.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским управлением полиции в Киеве.