Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева.
Как сообщил пресс-центр ведомства, к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная стража».
Тренировка по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.
Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС.
В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято:
- гранатомет РПГ-22
- 400 г тротила,
- 2 корпуса гранат РГД-5,
- полуавтоматический пистолет «KRISS» производства США калибра 9*21 мм,
- почти сотню патронов различного калибра,
- значительное количество охотничьего нарезного оружия.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам производства.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским управлением полиции в Киеве.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время