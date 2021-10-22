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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключает досрочное освобождение из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили для передачи его Украине.

«Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти «информации» - полный абсурд», - сказал в четверг журналистам Гарибашвили, передает Интерфакс-Украина.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
ForUm

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