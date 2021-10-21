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В городе Кривой Рог наблюдается пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения, сообщили ForUm’у в Государственной экологической инспекции.

20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

«Такое природное явление, как пыльная буря, учащается на территории Украины, ведь связано с усилением изменений климата. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивание почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории. Так, 21 октября УкрГидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГосЧС предупреждают о желтом уровне опасности», - пояснил Андрей Малеваный.

По словам чиновника, в Кривом Роге пыльная буря усиливается наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

«В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей», - отметил Малеваный.

В Госэкоинспекции рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций:

- минимизировать передвижения по городу;

- на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской по возможности надеть очки;

- если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день;

- для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.
ForUm

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