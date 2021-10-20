Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией.

Об этом в среду, 20 октября, сообщили в прокуратуре Грузии, пишет Европейская правда.

Министерство внутренних дел установило, что 28 сентября около 23:00 в порт Поти вошло судно под названием «Вильнюс». Оно отправилось из украинского порта Черноморск. С этого судна 29 сентября в 1:04 отправился трейлер Scania, который был загружен молочной продукцией. Внутри находился бывший президент страны.

Саакашвили вышел из грузовика в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти и таким образом незаконным путем пересек границу Грузии. Пребывание Саакашвили в трейлере подтверждают записи, изъятые из его телефона.

После второй ночи Саакашвили пересел в легковой автомобиль Mercedes, который его встречал.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили официально предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.