Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк отвергает обвинения ведущей программы «Обратный отсчет» Мирославы Барчук в давлении Офиса президента на «UA: Первый», назвав комментарий журналистки «эмоциональным».

«Независимая редакционная политика любого СМИ - это ключевая признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций - абсолютный нонсенс», - заявил он в комментарии BBC News Украина.

При этом он добавил, что общество ожидает от медиа незаангажированной модерации в эфирах, когда «все стороны диалога имеют равные возможности», намекнув, что «UA: Первый» не всегда такие возможности обеспечивает.

«Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта», - заявил Подоляк.

Он добавил, что для ОП важно, чтобы на эфирах власть представляли содержательно и профессионально.

«То есть эфир ради эфира, а эфир ради разъяснения тех или иных инициатив власти. Именно содержательность позиции - то, относительно чего депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации в рамках вполне рационального подхода к согласованной единой информационной позиции», - заявил Подоляк.

Напомним, ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила, что Офис президента «давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа».