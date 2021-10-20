Ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила, что Офис президента «давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа».

«Обслуживающий персонал Андрея Ермака обвинил ток-шоу «Обратный отсчет» в несоблюдении журналистских стандартов (отсутствие баланса мнений вчера в студии). Я бы не учитывала это информационное киллерство от анонимных телеграмм каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы», - пишет она в Facebook.

Во-первых, по словам журналистки, офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа».

«Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом М.Подоляка в ОП. Это не новость. Хотя у меня все больше вопросов к субъектности народных депутатов, их личной позиции и достоинства и принципа парламентаризма», - отметила Барчук.

Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии «слуг народа» на эфирах.

Например, в минувший понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире «Обратного отсчета» будут присутствовать или двое «слуг» (оба не экспертные) либо ни одного.

«Мы решили ультиматумы не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП», - пояснила ведущая.

В последний понедельник появился ультиматум №2: «слуги» (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу.

«Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства и что это «несоблюдение журналистских стандартов». Но я здесь не о подлости.

Я о первых звоночках. В частности об угрозе свободы слова и независимой журналистики в целом», - заявила Барчук.

«Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010 г., когда сначала Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа.

Поэтому я призываю коллег не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях давления и шантажа. Также призываю народных депутатов от «Слуги народа» не участвовать в этом шантаже (подозреваю, он касается и вас тоже), приходить на эфиры, представлять свою позицию и этим защищать парламентскую демократию в стране, потому что авторитаризм является угрозой для всех, включая вас», - резюмировала Барчук.