В 3-м туре группового турнира Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 5: 0.

В двух первых матчах «горняки» набрали 1 очко, а испанцы прибыли в Киев, имея 3 балла в активе.



С первых минут футболисты «Шахтера» чаще владели мячом, однако резкие атаки мадридцев выглядели острее. Уже в дебюте Трубин поочередно выручил после ударов Крооса и Винисиуса, а затем на помощь вратарю пришел Марлон, принявший на себя выстрел Каземиро. В ответ Соломон после паса из глубины немного не добрался до мяча, и тот достался Куртуа. Испанцы отметились еще одной дальней попыткой Крооса (Трубин парировал), а на 37-й минуте открыли счет: Васкес выполнил подачу с правого фланга, а Кривцов неудачно попытался выбить и срезал мяч в свои ворота – 0:1.



В перерыве Де Дзерби сделал двойную замену, выпустив Марлоса и Маркоса Антонио. Однако начало второго тайма осталось полностью за соперником, который забил дважды в течение 10 минут. Бензема перехватил аут Додо и заиграл Модрича, хорват изящным пасом вывел на ворота Винисиуса, завершившего эпизод. Вскоре бразилец оформил дубль: разобрался с несколькими оппонентами и уложил мяч точно под штангу. Между этими голами свой шанс имел Фернандо, однако его удар с угла вратарской смягчил блок, и Куртуа без проблем забрал мяч. Еще один неплохой момент был у Алана Патрика, который плечом сбросил себе под удар, но попал в Милитао. А уже на 65-й минуте «Реал» забил четвертый гол: Родриго почти с линии штрафной мощно пустил мяч под перекладину.

Тренерский штаб «оранжево-черных» ввел в игру свежих Мудрика, Корниенко и Степаненко, однако перелома в матч эти замены не внесли. А точку поставил Карим Бензема, использовавший заброс Асенсио за спины защитникам. Провести гол престижа мог Мудрик, но не сумел выиграть в дуэли с Куртуа.



Теперь «Шахтер» и «Реал» встретятся 3 ноября в Мадриде.

