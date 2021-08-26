В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью на своем поле с «Монако» - 2:2 и по сумме двух матчей вышел в Лигу чемпионов.

Первая встреча команд завершилась выездной победой «горняков» (1:0), что давало им минимальное преимущество в противостоянии. В сравнении с матчем в Монако главный тренер «оранжево-черных» Роберто Де Дзерби сделал два вынужденных изменения в стартовом составе: вместо травмированного Трубина в воротах сыграл опытный Андрей Пятов, а получившего повреждение Педриньо под нападающим заменил Алан Патрик.



С первых минут футболисты «Монако», которым необходимо было отыгрывать отставание, ожидаемо пошли вперед: они больше владели мячом и старались прессинговать дончан по всему полю. Такое давление принесло гостям результат: на 18-й минуте Пятов отразил удар Фолланда в ближний угол, но никто не сумел помешать Бен-Йеддеру добить мяч в почти пустые ворота. «Горняки» попытались наладить свою комбинационную игру, однако в первом тайме голевых ситуаций у ворот Нюбеля так и не создали. А вот монегаски незадолго до перерыва вновь активизировались: сначала Бадиашиле пробил в штангу, а уже через пару минут Бен-Йеддер замкнул навес Кайо и оформил дубль.



Получив необходимые наставления Де Дзерби в раздевалке, футболисты «Шахтера» вышли на второй тайм совсем с другим настроем: вернули себе контроль над игрой и принялись искать свои шансы у штрафной гостей. Соломон с острого угла не попал под перекладину, а Марлон после розыгрыша углового пробил чуть выше ворот. В ответ Бен-Йеддер едва не отличился снова, но Пятов не позволил французу оформить хет-трик. Тренерский штаб «горняков» освежил атакующие силы, выпустив Марлоса – и эта замена оказалась судьбоносной. На 74-й минуте именно Марлос точным ударом в ближний угол завершил красивую комбинацию Траоре и Патрика – 1:2. Концовку основного времени команды провели осторожно, но на последних минутах монегаски имели возможности завершить все в свою пользу, вот только Марлон в подкате заблокировал удар Фолланда буквально с одного метра, а в следующем эпизоде выстрел немецкого форварда парировал Пятов! 2:2 по итогам двухматчевой дуэли, и команды отправились в овертаймы.



В дополнительное время соперники обменивались атаками, правда, до реальных моментов дело не доходило. Главной угрозой со стороны гостей оставался Фолланд, но и он бил мимо цели. В экстра-тайме Де Дзерби бросил в бой Кривцова и Фернандо, однако самым активным у «Шахтера» был дебютировавший в еврокубках Михаил Мудрик. Он настырно искал свой шанс, и на 114-й минуте именно после прострела Мудрика мяч срикошетил от Агиляра и влетел в сетку ворот монегасков – этот гол оказался решающим!



3:2 – «Шахтер» в невероятном противостоянии проходит «Монако» и становится участником группового этапа Лиги чемпионов УЕФА! Жеребьевка состоится в четверг, 26 августа, в Стамбуле в 19:00.



По материалам: пресс-служба ФК «Шахтер».