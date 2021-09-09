Донецкий футбольный клуб в этом сезоне хочет вернуть чемпионский титул в УПЛ. Хотя после шести туров «горняки» отстают от лидеров из киевского «Динамо» на три очка. В недавнем матче «Шахтер» не смог обыграть «Минай» в гостях. Аналитики БК Бетвиннер предполагали, что «горняки» одержат победу и давали коэффициент 1.85 на такой исход. Кстати, букмекер предлагает множество выгодных акций для своих игроков. Новым бетторам предлагают бонус BetWinner при регистрации. На портале Sportstavki.online публикуют актуальные промокоды, один из последних — промокод на депозит от Бетвиннер.

Возвращаясь к «Шахтеру», стоит сказать, что летом клубу удалось сохранить лидеров в своем составе. В частности, из Донецка пока не уезжает Манор Соломон. Хотя итальянская «Аталанта» возобновила переговорный процесс с «Шахтером» по израильскому вингеру. Ранее «горняки» отказались отдавать игрока за пятнадцать миллионов евро. Сейчас «Аталанта» вернулась к варианту с Соломоном и предложила «Шахтеру» двадцать миллионов евро. Донецкий клуб вновь отказался и запросил за игрока тридцать миллионов евро. При этом, сам Соломон не хочет продлевать контракт с «Шахтером», из-за чего «горнякам» вскоре все-таки придется рассмотреть вариант продажи израильтянина. Срок контракте Манора с клубом истекает в декабре 2023-го года.

За кем следит «Шахтер»?

Донецкий клуб проявляет интерес к 19-летнему атакующему полузащитнику «Сантоса» Габриэлю Пирани. По данным издания Jornal A Tribuna, представители «Шахтера» в последнее время активно собирали информацию о воспитаннике «Сантоса». Предложений о трансфере пока не поставило. Отметим, что в услугах Пирани заинтересован ряд других иностранных клубов. Аналитики портала Transfermarkt оценили стоимость Пирани в два с половиной миллиона евро. Его контракт с «Сантосом» рассчитан до конца 2025-го года.

С кем расстался «Шахтер»?

Донецкий клуб отпустил хавбека Вячеслава Танковского. Он стал новичком «Металлиста». 26-летний центральный полузащитник подписал контракт с «Металлистом» и внесен в заявку «желто-синих» на сезон.

Также из «Шахтера» ушел защитник Сергей Болбат. Это не полноценный трансфер, а аренда. В составе «Десны» Болбат будет выступать под седьмым номером. Его контракт с «Шахтером» истекает летом 2022-го года, поэтому в донецкий клуб 28-летний игрок может уже и не вернуться.

Донецкий клуб отпустил в «Александрию» защитника Игоря Кирюханцева. Срок аренды рассчитан всего на четыре месяца – до конца 2021-го года. Отметим, что Кирюханцев является воспитанником академии «Шахтера». Последние четыре года 25-летний защитник провел в аренде в «Мариуполе».

А вот полузащитник Артем Бондаренко не вернется в «Мариуполь», за который выступал на правах аренды. Артем продолжит выступать за донецкий «Шахтер».