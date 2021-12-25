Мінагрополітики планує у 2022 році розширити у першу чергу державну підтримку агротоваровиробників у сфері тваринництва, адже у галузі тваринництва вже 30 років відбувається падіння показників. Про під час пресконференції «Державна підтримка суб'єктів господарювання. Аналіз за 2019–2021 роки» сказав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомляє AgroPolit.

«У 2022 році в рамках тих фондів коштів, які є в обсязі 4,5 млрд грн, за результатами першого та другого кварталів передбачається розширення державної підтримки в першу чергу за напрямком «Тваринництво». Оскільки цей сектор 30 років демонструє падіння показників, і без високого рівня державної підтримки тваринництва ми не забезпечимо стабілізації ситуації», — сказав Лещенко.

Він додав, що запит на програми підтримки по тваринництву є найбільшими за обсягом. Тобто українські аграрії готові вкладати і розвивати тваринництво, але за умови довгострокової прогнозованої державної політики з відповідним фінансування.

Після того як в державі було скасовано спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників, на законодавчому рівні було зафіксовано норми закону про державну підтримку в обсязі 1% ВВП. Сьогодні цей обсяг підтримки становить менше 1% і корелюється на рівні 0,5-0,6%. В цьому аспекті є ресурс і потенціал для розширення підтримки саме в капіталоємні галузі аграрного виробництва. Тому і тваринництво, і садівництво для нас є визначальними», — підкреслив міністр.

Загалом, за його словами, на держпітримку у тваринництві та переробці у 2021 році було спрямовано 1,6 млрд грн в загальній структурі державної підтримки.