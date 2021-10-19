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Верховная Рада назначила на должность первого заместителя председателя парламента первого заместителя главы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.

Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Перед этим голосованием председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на рейтинговое голосование кандидатуру Корниенко и народного депутата фракции «Европейская солидарность» Софии Федыны. В ходе рейтингового голосования за Корниенко проголосовали 248 народных депутатов, Федыну поддержали 73, преимущественно нардепы фракций «Евросолидарность» и «Батькивщина», а также три нардепа от «Слуги народа».  

Корниенко рассказал о своем видении ключевых направлений работы Верховной Рады, о начале реформирования регламента, роли первого заместителя председателя Верховной Рады в деятельности парламента, о своих планах и новации в этой должности.
ForUm

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