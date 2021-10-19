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«Слуги народа» на своем заседании решили инициировать процедуру исключения нардепки Людмилы Буймистер.

Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук.

«На заседании фракции «Слуга народа» принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава», - написала она.

О том, что Буймистер могут исключить из фракции, 4 октября говорил руководитель партии Александр Корниенко. 23 сентября об этом упоминал и лидер монобольшинства Давид Арахамия.

Во втором чтении законопроект «об олигархах» приняли 22 сентября. Его поддержали 279 нардепов. Буймистер была единственной из «слуг», кто проголосовал против документа. После этого в ходе съезда фракции в Трускавце, ей решили вручить награду «красная кнопка года».

 
ForUm

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