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Национальная полиция создаст около 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение эпидбезопасности перевозок, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«На прошлой неделе состоялось совещание с главным управлением Нацполиции, было принято решение о создании почти 900 мобильных формирований, которые будут, в том числе, следить за соблюдением масочного режима», - сказал он на пресс-коференции в Киеве в понедельник.

Кузин отметил, что соблюдение противоэпидемических требований входит в сферу ответственности перевозчика, и именно перевозчик «должен допускать к перевозке тех людей, которые подтвердили COVID-безопасность», однако Нацполиция и «Укртрансбезопасность» будут их контролировать, передает Интерфакс-Украина.

«Основная ответственность за проведение выборочной проверки будет возложена на Нацполицию и «Укртрансбезопасность», которые уже сейчас оснащены планшетами для считывания QR-кодов для возможности верификации вакцинированных», - сказал он.

«Сейчас мобильные бригады используют эти планшеты для работы в областях», - подчеркнул Кузин.

Он уточнил, что проверки будут проводиться выборочно, «это не будут 100%-ные проверки, скорее всего, это будут комиссионные проверки «Укртрансбезопасности», МВД и других органов».

«У них сейчас есть технические возможности, чтобы делать такие проверки», - сказал Кузин.

Напомним, полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду. 
ForUm

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