Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Так, Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с «Дии» или сканировав бумажный вариант.

«Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок», - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Он отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

«Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки», - рассказал он.

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тыс. гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

«Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение карантинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае если будет доказано, что лицо, больное коронавирусной инфекцией, распространило болезнь, оно может быть привлечено к уголовной ответственности», - добавил Билошицкий.

Напомним, с сегодняшнего дня еще четыре области находятся в красной зоне - Запорожская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая и Херсонская. Там запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рингов и фитнес-центров. Ограничения не распространяются на учреждения, в которых 100% работников и посетителей полностью привиты от Сovid-19. С 21 октября жители «красной зоны» не смогут попасть в другие регионы межрегиональным транспортом без документов о полном курсе вакцинации, негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на Сovid-19.