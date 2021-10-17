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Утром в воскресенье, 17 октября, в селе Ясенивцы Золочевского района на трассе Львов-Тернополь произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщили в областной спасательной службе, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком DAF.

В результате столкновения водитель и пассажир Lada Priora погибли на месте происшествия. Спасатели деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля.

Причины и все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

 
ForUm

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