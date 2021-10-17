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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина выиграет в Арбитражном суде в Гааге в деле о захвате Россией украинских моряков в 2018 году.

Как сообщили в МИД, на этой неделе Украина «окончательно разбила российские манипуляции» в суде.

«Украинские дипломаты и юристы доказали суду: Россия последовательна только в стремлении избежать ответственности за свои действия», — говорится в сообщении.

Кулеба в своей колонке для Украинской правды выразил уверенность, что Украина выиграет дело:

«Когда россияне таранили Яны Капу, они хохотали и кричали „Дави его!“. Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву», — пишет Кулеба.

«Мы применяем три долгосрочных инструмента для привлечения РФ к юридической ответственности: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в этом деле Украина отстаивала не только свои интересы, но и целостность международного права в целом.

«Президент Украины и МИД укрепляют мировую коалицию в поддержку Украины, содержащую в себе доказательства преступлений РФ в международных судах. Победа Украины в деле по захвату кораблей и взятию в плен наших моряков важна не только для нас, но и для мира в целом. Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств — нельзя нарушать правила», — подытожил Кулеба.

В понедельник, 11 октября, в Международном арбитражном суде в Гааге стартовали слушания по делу о незаконном захвате Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году.

В 2020 году в МИД Украины говорили, что ожидают решения Международного трибунала в конце 2022 — начале 2023 года.
ForUm

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