За похищение 19-летней девушки-фотографа и вымогательство 2 млн евро выкупа во Львове сообщено о подозрении четырем людям. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«... сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, среди которых двое несовершеннолетних, по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства 2 млн евро (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове. "После того, как девушка пришла на съемку, они незаконно лишили его свободы и потребовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней", - указали правоохранители.

После обращения родителей в полицию, стражи порядка оперативно установили место удерживания девушки, освободили ее и задержали похитителей.

Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводились прокуратурой совместно с полицией и СБУ.