Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме, пишет Sputnik Грузия.

«В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств», - сказал Кипшидзе.

Он отметил, что пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

«Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет», - сказал врач.

По его словам, во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

«Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет», - добавил врач.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.