Состояние бывшего президента США Билла Клинтона, которого госпитализировали из-за урологической инфекции, улучшилось. Он до сих пор находится в больнице в Калифорнии.

Об этом в Twitter сообщил представитель Клинтона Анхель Урена.

По словам Урена, Клинтона оставили в больнице для получения антибиотиков. Экс-президента госпитализировали по крайней мере еще на ночь.

Он добавил, что Клинтон находится в «прекрасном настроении» и «глубоко благодарен за заботу и хорошие пожелания».

15 октября стало известно, что в США госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона, который руководил страной с 1993 по 2001 год. Госпитализация связана с заражением крови (сепсис).