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Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине, его заболевание не связано с COVID-19,  сообщают американские СМИ.

По данным одного из собеседников издания The Hill, Клинтон госпитализирован из-за сепсиса. Другой источник сообщил, что экс-президент чувствует себя хорошо и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, передает Интерфакс.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена, в свою очередь, сообщил в твиттере, что бывший американский лидер «идет на поправку» и находится «в хорошем настроении».

Он добавил, что супруга экс- президента и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон также находится в Калифорнии.
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