В сети появилась запись разговора директора НАБУ Артема Сытника, где он признается собеседникам в поддержке и заинтересованности в победе на выборах президента США-2016 Хиллари Клинтон, которая была главным оппонентом Дональда Трампа.

Ссылку на сюжет BlazeTV, в котором приводится аудиозапись, разместил в Twitter пользователь Райан Дженсен. "На сайте BlazeTV есть аудиозапись выступления Артема Сытника (директор Национальной антикоррупционного бюро Украины), рассказывающего о том, как они намеренно закрыли информацию о Клинтон и раскрыли о Манафорте. Они помогли сфальсифицировать выборы для Хиллари. Украина помогла HRC (вероятно, крупнейшая в стране организация по защите гражданских прав ЛГБТ, которую поддерживает Клинтон - Ред.)», - пишет Дженсен.

В сюжете ведущий говорит, что тогда еще генпрокурор Юрий Луценко рассказал СМИ в апреле, что у США есть запись разговора Сытника, в котором он признается во вмешательстве в выборы США на стороне демократов. Причем ведущий не называет Луценко по фамилии, а говорит: «Помните, хороший парень, который пришел после того, как был уволен плохой парень?». После этого приводится сама аудиозапись.

«Страна» расшифровала разговора Сытника с двумя собеседниками – «Колей» и «Иваном».

Коля: Помогали им эти русские, ваши?

Сытник: Я думаю, что да. Я ж ему тоже помогал. Не ему, Хиллари. Ей помогал.

Коля: А, когда ее (позиции - Ред.) пошатнулись, да.

Сытник: Нет, ну это так пишут.

Иван: Мне кажется, Хиллари (неразборчиво).

Коля: Ну, я насколько помню, вы (неразборчиво)

Сытник: Трамп же ж нет... У него чисто внутренние проблемы, которые доминируют над внешними. А Хиллари из тех политиков, которые... гегемония Америки в мире. И для нас как бы так лучше. А для американцев лучше то, что Трамп делает.

Коля: Ну, у нас много американских экспертов здесь (неразборчиво)

Сытник: Мы же обнародовали данные про Манафорта, которого посадили. Манафорт был руководителем штаба Трампа. В то числе за то, что опубликовали черную бухгалтерию (неразборчиво), посадили на 80 лет. Трамп, не Трамп, по барабану, их система работает четко.

И когда были выборы, за неделю до выборов ФБР возобновили расследование по Хиллари. У нее рейтинг упал на 7%, и Трамп с натяжкой победил. Я только не могу понять, чего Трамп вызверился (?) на ФБР? Если бы не ФБР, он не был бы президентом. Они Хиллари (снизили) рейтинг на 7%.

Напомним, что 18 августа 2016 года НАБУ обнародовало фотокопии 19 страниц "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых упоминается политтехнолог и глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт.

В марте 2019 года тогдашний внефракционный нардеп Борислав Розенблат обвинил Сытника в передаче штабу баллотировавшейся в президенты США Клинтон информации из «черной бухгалтерии» Партии регионов во время выборов в США в 2016 году.

20 марта Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины проводит расследование с целью выяснить, умышленно ли украинские правоохранительные органы «слили» во время президентской кампании 2016 года в США финансовые отчеты, в которых фигурировал Манафорт.

При этом буквально вчера Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы в США на стороне Хиллари.