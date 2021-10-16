Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении Дія вскоре появятся услуги для ветеранов.

По словам министра, услуги для ветеранов будут доступны в 2022 году. Для этого в приложение интегрируют более 16 государственных реестров.

«На портале Дія ветеранам, в отношении которых имеются сведения в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах. Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16. Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и позволит ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в Дія», — заявил Федоров.

Он напомнил, что в Украине более 1,2 миллиона ветеранов АТО/ООС, ветеранов Второй мировой войны, участников боевых действий в других странах и членов их семей.