также в разделеОбщество
15 октября. Картина дня 8
СНБО ввел санкции против российской сети MERE и причастных к выборам в Госдуму 20
Кабмин хочет обеспечить жильем всех переселенцев со статусом УБД 11
Когда Украина перейдет на зимнее время 25
Украина отреагировала на приговор своему «шпиону» в Крыму 38
Еще 4 области Украины переходят в «красную» зону 29
Зеленскому показали «Новое село» на Луганщине 103
«Красная» зона: В Херсоне действуют противоковидные патрули 49
Ляшко сказал, когда врачи будут получать 20 тысяч зарплаты 17
В составе СНБО перед заседанием произошли рокировки 26
В Украине могут разрешить бустерную дозу COVID-вакцины 185
ГБР открыло ряд дел против полицейских, избивавших граждан 38
Украина осуждает проведение Россией переписи населения в Крыму 65
В Крыму «украинского шпиона» приговорили к 12 годам тюрьмы 27
Во время показа фильма о Голодоморе на центр «Мемориал» в Москве напали неизвестные 21
Инициатива Одарченко против закрытия школ и больниц уже под Верховной Радой 28
Корабль ВМС ВСУ, потерпевший бедствие в Черном море, вернулся в Одессу 121
В Украине на Покров зафиксировали на 5 тысяч меньше новых случаев COVID-19 21

Справку о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможным прививки от COVID-19, учителям будет предоставлять семейный врач, сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – 3-4% всего. Это сформирован, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться», - сказал министр.

По его словам, предоставление справок о наличии противопоказаний находиться под строгим контролем.

«Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка также будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей о такой болезни в истории болезни, которая ведется в электронном виде», - сообщил Ляшко.

Ранее в министерстве здравоохранения опубликовали перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа является обязательным. Этот перечень постоянно расширяется.

Как сообщал ForUm, невакцинированные от COVID-19 до ноября работники сферы образования Украины будут отстранены от работы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги