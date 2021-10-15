Справку о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможным прививки от COVID-19, учителям будет предоставлять семейный врач, сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – 3-4% всего. Это сформирован, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться», - сказал министр.

По его словам, предоставление справок о наличии противопоказаний находиться под строгим контролем.

«Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка также будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей о такой болезни в истории болезни, которая ведется в электронном виде», - сообщил Ляшко.

Ранее в министерстве здравоохранения опубликовали перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа является обязательным. Этот перечень постоянно расширяется.

Как сообщал ForUm, невакцинированные от COVID-19 до ноября работники сферы образования Украины будут отстранены от работы.