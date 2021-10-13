Невакцинированные от COVID-19 до ноября работники сферы образования Украины будут отстранены от работы, заявили в Министерстве здравоохранения.

«Педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Если до ноября сотрудники сферы образования будут без прививки против COVID-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы», - сообщили в ведомстве.

«Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей», - заявил министр Виктор Ляшко.

Напомним, Минздрав своим приказом от 4 октября № 2153 утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Министерство здравоохранения рекомендует Министерству образования и науки Украины перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.