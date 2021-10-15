Во время пятничной молитвы в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар прогремел взрыв. Погибли не менее 16 человек, более 30 получили ранения, передает Русская служба ВВС.

Франс пресс со ссылкой на врачей сообщает о 32 погибших и 53 пострадавших, которые были госпитализированы.

На прошлой неделе в результате похожего взрыва в другой шиитской мечети в Кундузе погибли 50 человек - теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны в конце августа.

Не исключено, что и на этот раз самоподрыв осуществил смертник.

Очевидец сказал агентству Франс пресс, что слышал три взрыва: один, по его словам, произошел у главных ворот мечети Биби-Фатима, другой в ее южной части, а третий - в той части территории мечети, где верующие совершают омовение рук и ног.

Как передает корреспондент Франс пресс в Кандагаре, в момент, когда прогремел взрыв, в мечети было много людей. По меньшей мере 15 машин «скорой помощи» приехали к месту происшествия.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, что на полу в мечети - тела погибших и раненых. Достоверность опубликованных видеозаписей проверить не представляется возможным.

Представители «Талибана» также прибыли на место происшествия, они призывают местных жителей сдавать кровь для пострадавших.

Представитель талибов Кари Саид Хости заявил, что сейчас изучаются обстоятельства и детали нападения на мечеть.

Ответственность за нападение на шиитскую мечеть в городе Кундуз, произошедшее в прошлую пятницу, 8 октября, взяла на себя местная группировка «Исламского государства» - мусульманские экстремисты-сунниты считают шиитов еретиками.

Подразделение ИГ «Исламское государство – Хорасан» активно противостоит «Талибану». В последнее время исламисты совершили несколько похожих нападений, в основном на востоке страны.

В прошлом группировка неоднократно наносила удары по афганскому шиитскому меньшинству: террористы-смертники взрывали мечети, спортивные клубы и школы. В последние недели ИГ также активизировало кампанию нападений на талибов.