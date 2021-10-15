Страны СНГ связывает «общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций» и русский язык, заявил на заседании Совета глав государств СНГ президент Владимир Путин.

«Я хочу сейчас выразить слова благодарности Александру Григорьевичу (Лукашенко) за то, что он это подчеркнул - русский язык является объединяющей силой, скрепляющей единое цивилизационное пространство на территории СНГ», - приволит слова Путина Интерфакс.

По словам Путина, всем хорошо известно, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества.

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России, ну, как минимум, русский язык нужно знать, нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России, да и бывшего Советского Союза», - сказал он и добавил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться, «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране нашей».