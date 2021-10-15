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Президент США Джо Байден подписал закон, который временно повышает потолок госдолга, что позволило предотвратить дефолт.

Повышение лимита долга на 480 млрд долларов, что увеличивает предельную сумму до 28,9 трлн долларов, является временной мерой. Ожидается, что этот лимит будет исчерпан до 3 декабря, и законодателям вновь придется заниматься вопросом потолка госдолга, пишет Радио Свобода.

Министерство финансов США ранее подсчитало, что без увеличения суммы, которую может одолжить правительство США, 18 октября иссякнут деньги для оплаты национальных счетов.

Сенат одобрил временное увеличение лимита долга на прошлой неделе. Палата представителей поддержала документ 12 октября, передав его на подпись президенту.

Принятие законопроекту задержалось, так как республиканцы настаивали, что демократы должны взять на себя исключительную ответственность за увеличение лимита долга, поскольку их партия хочет потратить триллионы долларов на расширение социальных программ и борьбу с изменением климата.

Демократы утверждают, что увеличение полномочий по заимствованиям необходимо в основном для покрытия расходов на сокращение налогов и уже имеющиеся программы расходов.

 
ForUm

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