Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса, сообщила пресс-служба ВМС.

«Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа, последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля», - говорится в сообщении.

Важным фактором, который также позволил удержать корабль на плаву, – является недавно проведенный ремонт, который был реализован на нем впервые за последние тридцать лет.

Стоит отметить и профессиональные действия морской авиации, осуществлявшей транспортировку аварийно-спасательного имущества и эвакуацию личного состава.

«Корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины», - резюмировали в командовании.

Вечером 13 октября во ВМС заявили, что в акватории Черного моря во время выполнения задач по назначению в результате ухудшения погодных условий было повреждено судно национального флота Украины. Никто не пострадал.

К спасательным работам привлекли восемь кораблей и катеров и четыре воздушных судна.