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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что инциденты, подобные тому, что произошли с ВМС Украины «Донбасс», чреваты серьезными последствиями.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать от таких провокационных действий», - сказал Песков, передает Интерфакс.

Он предупредил, что «любая подобная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям». «Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин», - сказал Песков.

ФСБ РФ в минувший четверг заявила, что корабль «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. «Донбасс» лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.

В штабе Операции объединенных сил заявили, что корабль «Донбасс» не нарушал запретных зон и выполнял задачи в своих территориальных водах.
ForUm

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