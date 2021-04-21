Дисбаланс в корабельном составе и в авиации можно компенсировать артой, грамотным маневром и присутствием союзников в акватории Черного моря

Напряжение на морской границе продолжает расти. Мы уже писали о том, как российский десант угрожает украинскому побережью Азовского моря. Россия стремится усложнить судоходство и работу портам Мариуполя и Бердянска, и не только (подробнее – тут). А что на Черном море.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что через несколько недель РФ будет готова к нападению на Украину, но будет ли придерживаться она такого сценария - спрогнозировать невозможно. «Мы не можем назвать точную дату или время, когда она перейдет линию разграничения, вызвав новую волну эскалации, но мы точно видим стратегическую подготовку России, военную подготовку. Поэтому сейчас от Украины и всех тех, кто уважает международное право, зависит сдерживания Путина от дальнейшей агрессии», - подчеркнул глава МИД Украины.

Мы, в свою очередь, хотим обратить ваше внимание на два других важных момента, а именно: 21 апреля ожидалось ежегодное послание Путина Думе, которое он делает раз в год, а на 23 апреля Валентина Матвиенко анонсировала заседание Совета Федерации, заявив, что «поручение, обозначенные президентом, потребуют быстрой реализации». Напомним, что в 2014 году Совет Федерации во главе с Матвиенко (кстати, если кто забыл, эта «госпожа» родом из Шепетовки, что на Хмельнитчине. - Авт.) уже позволяла использовать российские войска в Украине. Не для этого ли срочно снова собирают Совфед? Поэтому вернемся к ситуации на Черном море.

К чему следует готовиться, и наконец, коакие сегодня у нас есть возможности для противодействия? Наши эксперты - специалисты военно-морского дела - капитан I ранга запаса, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук и капитан I ранга запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВРАЖЕСКИХ СИЛ: ЧТО РФ СТЯНУЛА К ЧЕРНОМУ МОРЮ ПОД ПРЕДЛОГОМ «УЧЕНИЙ»?

«Ситуацию в Черном и Азовском морях не следует и нельзя рассматривать обособленно от военно-политической деятельности России в целом», - на этом первым делом акцентирует Павел Лакийчук. «Такая концентрация сил на границе на военно-дипломатическом языке всегда означает сигнал соседа о готовности к войне, а под проведением широкомасштабных учений «в угрожаемый период», в соответствии с российско-советской стратегией, маскируется подготовка к ведению боевых действий», - добавил он .

Немало военных экспертов считают, что учения могут и не перерасти в настоящую войну - на то они и маневры. Но черт их знает, оккупантов...

«Черноморско-Азовский бассейн - зона ответственности Южного военного округа РФ, частями которого являются и Черноморский флот и Каспийская флотилия, - продолжает Лакийчук. - С 21 марта в рамках контрольной проверки ЮжОК происходит стратегическое наращивание сил в районах развертывания. К мероприятиям привлечены части и соединения общевойсковых армий, армия ВВС и ПВО, Черноморский флот и Каспийская флотилия, а также переброшены в Крым и на границы Украины подразделения и части (десантные, артиллерийские, мотострелковые) центрального подчинения и других военных округов, Балтийского и Северного флотов».

Фактически, по его словам, группировка ВС РФ у наших границ возросла вдвое, а по отдельным видам вооружений втрое, а то и вчетверо: «Сейчас - кульминация, межвидовая группировка сил проводит боевое слаживание на полигонах в Крыму и на северо-востоке. После этого или войска будут отведены в места постоянной дислокации и напряжение ослабнет, или будут ждать на исходных рубежах приказа на начало боевых действий».

Судя по тому, что россияне закрыли для военных кораблей вход в Керченский пролив под предлогом «проведения учений» до октября - развитие событий по второму сценарию вполне вероятно.

Подробнее о российских силах в этом регионе рассказывает Андрей Рыженко: «Если раньше в оккупированном Крыму насчитывалось шесть батальонно-тактических групп, то сейчас их - двадцать одна».

17-18 апреля в Черное море вошли четыре больших десантных корабля проекта 775, которые приписаны к другим флотам РФ. Это «Калининград» (102) и «Королев» (130) Балтийского флота, «Кондопога» (027) и «Александр Отраковский» (031) Северного флота РФ. Вместе эти корабли способны обеспечить десантирование (в стандартной комбинации) 10 танков или БТР/БМП и 340 морских пехотинцев.

«Одновременно с ними через Керченский пролив Черного моря вошли 15 небольших катеров с Каспия, такие как десантные класса «Серна» (один такой катер способен перевозить или один танк, или два БТР, или до 90 человек личного состава), артиллерийские «Шмели», - перечисляет господин Рыженко.

Не забывайте и о силах Черноморского флота РФ, которые уже давно там находятся. «Это семь больших десантных кораблей (три единицы проекта 1171 и четыре корабля уже упомянутого проекта 775), а также пять десантных катеров», - добавил капитан I ранга запаса Андрей Рыженко.

ВЕРОЯТНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВРАГА: СПОСОБНЫ ЛИ НАШИ ВС ОТРАЗИТЬ ТАКУЮ АРМАДУ?

Андрей Рыженко отмечает, что за семь последних лет украинские ВС, несмотря на многочисленные вызовы, реально изменились. «Сейчас наши военные находятся на потенциально опасных направлениях и готовы к любым действиям противника. По понятным причинам конкретных деталей рассказать не могу - это секретная информация. Но в общих очертаниях скажу откровенно: кораблей, к сожалению, у нас действительно немного», - говорит эксперт Центра оборонных стратегий ..

Он напоминает, что за это время украинские ВМС получили семь бронекатеров «Гюрза», из которых четыре - на Азове, три - на Черном море. «Эти катера выполняют определенные задачи, но боевой потенциал у них ограничен, то есть помешать вражеской армаде они не могут. А что можем? У нас достаточно качественно, без преувеличений, развилась система береговой обороны - это и морская пехота, и артиллерия...», - отмечает господин Рыженко.

Этого вполне достаточно для сдерживания агрессора, убеждает специалист, впрочем немало может зависеть и от того, как будет применять противник авиацию: «В этом компоненте РФ над нами преимущество».

Подобным образом высказался Павел Лакийчук: «Украина, наблюдая за беспрецедентными с 2014 года, военными приготовлениями россиян у наших границ, готовит адекватные меры противодействия. Да, военные потенциалы у нас и у россиян несопоставимы. Но и у нас армия уже не та, что в 2014-м - значительно сильнее, подготовленнее, морально готова дать отпор агрессору с востока».

По его словам, украинские военные прекрасно понимают, что в широкомасштабном конфликте высокой интенсивности мы не победим россиян, такая задача и не ставится. Но мы их способны остановить. Наша ставка - на стратегию сдерживания. То есть на то, чтобы в случае агрессии нанести противнику военные, экономические, политические потери, чтобы дальнейшая интервенция для него стала неприемлемой. «Это трудно - наши и без того ограниченные силы противник сознательно «растягивает» вдоль линии границы (в т.ч. морской), прямой военной помощи от союзников не стоит ждать - надо готовиться к обороне в одиночку. Но даже при этих условиях на сегодня имеем силы достаточные, при умелом использовании, для отражения нападения», - убеждает эксперт. И тут же добавляет: «Оборона всегда, это классика, требует на порядок меньше сил, чем наступление. Главное - определить основные направления возможных ударов, осуществить правильный маневр силами, подготовить оперативные и стратегические резервы. Судя по действиям наших военных и других силовых структур, мы готовы к развитию в худшем направлении».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА: В НАТО БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ НА СВОИХ ГРАНИЦАХ НЕ ХОТЯТ, А ПОТОМУ СДЕРЖАТЬ РФ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО О НАШЕМ ИНТЕРЕСЕ

«В Альянсе нас поддерживают, - говорит Андрей Рыженко. - Физически они не будут воевать за Украину против РФ. Однако без помощи мы тоже не останемся», - считает он.

«Наши европейские соседи войны на своих границах не хотят. И если даже нам, как жертве агрессии, не будет оказана прямая военная помощь, они в состоянии и имеют достаточные механизмы, при желании, остановить российские военные приготовления», - дополняет коллегу Павел Лакийчук.

Оба эксперта отмечают, что помощь от наших партнеров может быть разной, то есть не только финансовой и военно-технической.

«Например, это может касаться постоянного присутствия кораблей НАТО в Черном море», - говорит Рыженко. В этом контексте он рассказал о запрете осуществлять провокационные полеты самолетов над кораблями другой стороны: «По всем международным канонам это считается опасным маневрированием. Если судно подвергается нападению и/или в случае демонстрации враждебного умысла - капитан имеет полное право применять оружие в целях самозащиты. Именно поэтому присутствие кораблей НАТО в Черном море (а еще лучше - где-то рядом Одессы) станет очень серьезной поддержкой для Украины, а для РФ - фактором психологического сдерживания».

Это подчеркивает и Павел Лакийчук, в частности, он напомнил, как в 2008 году заход в Черное море флагмана 6-го флота США «Маунт Уитни» фактически остановил наступление россиян на Тбилиси. «Пример с намерением на прошлой неделе зайти в Черное море двух американских эсминцев типа «Арли Бёрк» показателен. Два корабля этого класса могли обеспечить «бесполетную зону» над всей акваторией Черного моря, тем самым просто технически закрыв возможности для развязывания войны в воздухе. Впрочем, и последующий отказ, «откат» от предыдущих намерений показателен. Вмешиваться в «нашу» войну никто не желает, но и развязывание войны на границах НАТО не допустят - это не только наш интерес», - акцентирует Лакийчук.

Кстати, накануне стало известно о намерении Великобритании направить два боевых корабля в Черное море. И это может произойти в ближайшее время. И это не просто дружеский визит, считают эксперты, а «ответ на агрессивные действия России». Американские эсминцы тоже снова взяли курс на Босфор...

«Не забывайте и про авианосную группу ВМС США в восточной части Средиземного моря. Им для «умиротворения ситуации» в регионе даже входить в Черное море нет необходимости - дальность применения оружия позволяет. Но, повторюсь, перед угрозой врага следует готовиться к отражению нам самим - «тогда Бог даст, когда сам заработаешь», - подытожил Павел Лакийчук.