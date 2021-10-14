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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины и поблагодарил военных за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга.

«Это всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг - с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора», - говорится в поздравлении президента.

От имени Украинского народа Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

«Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства», - говорится в поздравлении.

«Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу.

Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины. Слава защитникам и защитницам Украины!» - резюмировал президент.

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник День защитников и защитниц Украины. 
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