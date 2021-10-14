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Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник День защитников и защитниц Украины. 

День защитника Украины был объявлен государственным праздником и выходным в 2015 году по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко.  

Дата 14 октября выбрана не случайно, ведь именно в этот день в Украине отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА.

Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. На праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить далее.

Решение о создании Дня защитника Украины, как говорится в президентском указе, было принято с целью чествования мужества и героизма защитников территориальной целостности и независимости Украины, а также содействия укреплению патриотизма в обществе.

Кроме того, этим указом был отменен День защитника отечества, который отмечался в Украине 23 февраля.

Позже праздник переименовали в «День защитников и защитниц Украины».
ForUm

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