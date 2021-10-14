Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах, но видит, что он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью CNBC.

«Он (доллар) подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается. И объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчета в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть, прежде всего», - сказал Путин в ответ на вопрос, может ли доллар перестать быть мировой резервной валютой, передает Интерфакс.

По словам Путина, в России внимательно смотрят за происходящим, анализируют ситуацию и предпринимают «необходимые шаги» для защиты своих долгосрочных интересов. По его мнению, если американские власти не изменят свою политику, то «США сами подорвут доверие к доллару». Он напомнил, что растет госдолг США и Конгресс принял в очередной раз решение об увеличении потолка госдолга.

«То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было», - сказал он.

По мнению Путина, по данным экономическим причинам доверие к доллару падает, «потому что все задаются вопросом: а что дальше, что экономические власти США будут делать с этим колоссальным долгом ... проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость?»

«Соединенные Штаты - крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», - заявил Путин.

Кроме того, российский президент назвал большой ошибкой Соединенных Штатов попытки использовать доллар в качестве санкционного инструмента, препятствуя расчетам в долларах за санкционную продукцию. Он пояснил, что из-за этого невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах.

«К чему это приводит? Мы вынуждены, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», - сказал президент РФ.

Путин заявил, что так поступает не только Россия, но и другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, в том числе «ближайшие партнеры и союзники США». По мнению российского президента, «у них самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом, и они тоже начинают сокращать свои долларовые авуары».

В связи с этим, считает Путин, «США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры, наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам».