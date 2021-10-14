Минздрав расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о проект приказа Об утверждении Изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам».
Он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;
предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Как сообщал ForUm, Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации.
Невакцинированные от COVID-19 до ноября работники сферы образования Украины будут отстранены от работы, заявили в Министерстве здравоохранения.
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