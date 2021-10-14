также в разделеОбщество
В Украине хотят разрешить медсестрам делать прививки без привлечения врача 7
Киев направил РФ ноту из-за 103-го «гумконвоя» для Донбасса 40
Зеленский почтил погибших за Украину 17
Енин: У Полякова после смерти обнаружили катетеры с неизвестным веществом 35
Украина отмечает День защитников и защитниц 15
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин по завышенным ценам при Степанове 8
ВАКС поддержал закрытие дела НАБУ по «Роттердам+» 12
13 октября. Картина дня 15
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 47
Львов усиливает карантин 17
Псевдополковнику «республиканской гвардии ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы 21
Во Львове задержали турка, находящегося в международном розыске 12
ВАКС заочно арестовал сына Януковича 22
Осуществляли разведку с повязками СЦКК: ВСУ задержали боевика «ЛНР» 16
Минобразования рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября 11
В РФ украинца осудили за попытку контрабанды комплектующих к МиГ-29 16
Турфирма и медлаборатория зарабатывали 500 тысяч в месяц на поддельных справках 20
Путин отправил Поклонскую послом на остров возле Африки 31

Минздрав расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о проект приказа Об утверждении Изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам».

Он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как сообщал ForUm, Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации.

Невакцинированные от COVID-19 до ноября работники сферы образования Украины будут отстранены от работы, заявили в Министерстве здравоохранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
12
Теги