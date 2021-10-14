Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине зафиксирован 18881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4633 человека;
- летальных случаев - 412;
- выздоровели - 7630 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2597275 человек;
- выздоровели - 2311991 человек;
- летальных случаев - 59 935;
- проведено ПЦР-тестов - 13442985.
С начала прививочной кампании привито 7774486 человек, из них получили одну дозу - 7774484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6349739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14124223 прививки.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.
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