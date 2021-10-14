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Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине зафиксирован 18881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4633 человека;
  • летальных случаев - 412;
  • выздоровели - 7630 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2597275 человек;
  • выздоровели - 2311991 человек;
  • летальных случаев - 59 935;
  • проведено ПЦР-тестов - 13442985.

С начала прививочной кампании привито 7774486 человек, из них получили одну дозу - 7774484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6349739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14124223 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.
ForUm

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